На Украине оценили стену на границе с Крымом
Украинский полковник в отставке Олег Жданов заявил, что заграждение на российско-украинской границе должен был возвести Киев, а не Москва. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, стена на границе с Крымом обеспечивает защиту российских граждан.
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Он также добавил, что подобное обещал построить бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк.
Жданов подчеркнул, что Россия не станет «отдавать» Украине полуостров.
Ранее сообщалось, что в Крыму построили заграждение на границе с Украиной.
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.