В московском метро начался обратный отсчет времени до Нового года

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В московском метро начался отсчет времени, оставшегося до наступления Нового года. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

Как отмечается, табло установлено на станции «Площадь революции» Арбатско-Покровской линии.

«Необычное табло обратного отсчета установили на станции «Площадь революции», — рассказали в пресс-службе.

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Уточняется, что после 00.00 на табло появится надпись «С Новым годом!».

Ранее сообщалось, что в американском городе Сиэтл появились часы, которые отсчитывают дни, оставшиеся до окончания президентского срока лидера США Дональда Трампа.