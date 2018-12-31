В московском метро начался обратный отсчет времени до Нового года
В московском метро начался отсчет времени, оставшегося до наступления Нового года. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».
Как отмечается, табло установлено на станции «Площадь революции» Арбатско-Покровской линии.
«Необычное табло обратного отсчета установили на станции «Площадь революции», — рассказали в пресс-службе.
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Уточняется, что после 00.00 на табло появится надпись «С Новым годом!».
Ранее сообщалось, что в американском городе Сиэтл появились часы, которые отсчитывают дни, оставшиеся до окончания президентского срока лидера США Дональда Трампа.