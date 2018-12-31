В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при обрушении подъезда в Магнитогорске

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Пресс-секретарь российского Минздрава Максим Радецкий проинформировал, что после обрушения подъезда жилого дома в Магнитогорске из-под завалов были извлечены четыре человека. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Радецкого, одним из них является ребенок. В областном Минздраве проинформировали, что медицинская помощь была оказана 12 пострадавшим.

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«Четыре пострадавших госпитализированы, среди них один ребенок. Остальным помощь оказана амбулаторно», — заявили в ведомстве.

Уточняется, что состояние 12 пострадавших оценивается как удовлетворительное.

Ранее губернатор Челябинской области Борис Дубровский объявил о введении в Магнитогорске режима ЧС.

В многоэтажном жилом доме в Магнитогорске в ночь на 31 декабря обрушился подъезд. СК России завел уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности»: по предварительной версии, причиной происшествия стал взрыв бытового газа. Известно, что три человека погибли, судьба еще 79 неизвестна.

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