Власти рассказали об обстоятельствах взрыва газа в Магнитогорске

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Заместитель губернатора Челябинской области Олег Климов рассказал, что, скорее всего, взрыв газа в Магнитогорске произошел на втором этаже над аркой для проезда машин во двор. Об этом сообщает РИА «Новости».

В многоэтажном жилом доме в Магнитогорске в ночь на 31 декабря обрушился подъезд. СК России завел уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности»: по предварительной версии, причиной происшествия стал взрыв бытового газа. Известно, что три человека погибли, судьба еще 79 неизвестна.

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«Судя по характеру разрушений — как раз над аркой взорвалась квартира», — сказал Климов.

Он добавил, что в настоящее время выселены жители дома, которые проживали в подъездах, расположенных рядом с тем, который обрушился. Всего в доме проживают около 1100 человек.

«На улице минусовые температуры. Во-первых, сейчас решается вопрос, как не заморозить дом, а второе — размещение людей», — отметил Климов.

Ранее сообщалось, что судьба 79 человек остается неизвестной после обрушения подъезда в Магнитогорске.

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