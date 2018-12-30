В аэропорту Ростова-на-Дону задержан дебошир за удар бортпроводника

Полицейские задержали пассажира рейса Москва — Ростов-на-Дону, который ударил бортпроводника, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД России.

По имеющимся данным, пассажир сначала закурил на борту самолета, а затем нанес удар бортпроводнику, сделавшему ему замечание.

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Также экипаж самолета пожаловался полиции на использование авиадебоширом нецензурной лексики.

Как отмечается, нарушителя доставили в в дежурную часть, где составили протокол об административном правонарушении «Появление в общественных местах в состоянии опьянения».

Ранее сообщалось, что в Хабаровске за час сняли двух пьяных дебоширов с авиарейсов.