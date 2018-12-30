Источник: на борту разбившегося в Улан-Удэ вертолета мог быть местный бизнесмен

На борту разбившегося в Улан-Удэ вертолета мог находиться местный известный бизнесмен Сергей Рогов, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правительстве региона.

Официального подтверждения этой информации не поступало.

Также сообщается, что личности погибших при крушении установят после судебно-медицинских экспертиз.

Вертолет в Улан-Удэ разбился при заходе на посадку в пункте вылета, куда он вернулся после неудачи с посадкой в запланированном пункте назначения.