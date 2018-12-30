В МЧС рассказали, как правильно использовать пиротехнику

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В ГУ МЧС России по Москве порекомендовали жителям столицы не запускать пиротехнику из окон своих квартир, передает РИА «Новости».

Об этом заявил врио начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ведомства Александр Бобров.

По его словам, пиротехнику следует устанавливать на твердое покрытие или закреплять в снегу.

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Он также добавил, что поджигать фейерверки необходимо на вытянутом расстоянии.

Бобров подчеркнул, что не стоит запускать салюты в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее сообщалось, что москвичей призвали не пить алкоголь на Красной площади в Новый год.