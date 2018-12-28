В Подмосковье на 10% вырос уровень мошенничества в 2018 году
По словам прокурора Московской области Алексея Захарова, в Подмосковье в 2018 году на 10% выросло число выявленных фактов мошенничества, передает ТАСС.
«На 10,4% выросло число регистрируемых фактов мошенничества (6,2 тыс.), что во многом обусловлено стремительным развитием телекоммуникационных платежных сервисов и систем дистанционного банковского обслуживания», — сказал Захаров.
Он также отметил, что ежегодно прокуроры в Подмосковье выявляют около 60-70 тысяч нарушений.