В Подмосковье на 10% вырос уровень мошенничества в 2018 году

<img src="//img.gazeta.ru/files3/860/11610860/RIAN_3229454.HR.ru-pic905-895x505-89348.jpg">

По словам прокурора Московской области Алексея Захарова, в Подмосковье в 2018 году на 10% выросло число выявленных фактов мошенничества, передает ТАСС.

«На 10,4% выросло число регистрируемых фактов мошенничества (6,2 тыс.), что во многом обусловлено стремительным развитием телекоммуникационных платежных сервисов и систем дистанционного банковского обслуживания», — сказал Захаров.

Он также отметил, что ежегодно прокуроры в Подмосковье выявляют около 60-70 тысяч нарушений.