В Кемерово продлили режим «черного неба» до вечера пятницы, 28 декабря, сообщает портал news.vse42.ru со ссылкой на пресс-службу администрации Кемеровской области.

На портале отметили, что режим неблагоприятных метеорологических условий был введен во вторник, 25 декабря. Отмечается, что он был установлен из-за морозной безветренной погоды, которая способствует накоплению в воздухе загрязняющих веществ.

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Во время действия этого режима местным предприятиям рекомендуют снизить количество выбросов в атмосферу.

Ранее о введении режима «черного неба» в Кемерово сообщалось весной нынешнего года.