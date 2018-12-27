В МВД объяснили необходимость изменить бланк паспорта

В МВД России объяснили необходимость внести изменения в бланк паспорта российского гражданина. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Необходимость разработки данного нормативного правового акта обусловлена отсутствием исчерпывающего перечня оснований для признания паспорта гражданина России недействительным», — говорится в сообщении.

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В ведомстве также добавили, что в настоящее время законодательство допускает неоднозначные трактовки, что приводит к нарушению правил.

В МВД подчеркнули, что этот правовой акт, в частности, устанавливает сроки обмена документа.

Ранее сообщалось, что МВД намерено внести изменения в бланк паспорта российских граждан.