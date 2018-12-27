В атакованной церкви в Вене прошли обыски

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Полиция Вены провела обыски в здании церкви, на которую днем 27 декабря напали двое неизвестных. Об этом говорится в твиттере городской полиции.

По данным ведомства, к настоящему моменту обыск завершен, ничего подозрительного найдено не было.

Уточняется, что по окончании обысков вокруг церкви сняли широкий круг оцепления, однако территория непосредственно вокруг здания остается заблокированной.

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Ранее сообщалось, что россияне не пострадали при нападении на церковь в Вене.

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