Россияне не пострадали при нападении на церковь в Вене

Пресс-атташе посольства России в Австрии Булат Хайдаров заявил, что россиян нет среди пострадавших в результате нападения на церковь в Вене, передает РИА «Новости».

По его словам, об этом сообщил представитель полиции Вены.

Он также добавил, что все пострадавшие являются служителями католической церкви.

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Хайдаров подчеркнул, что по предварительным данным, нападение на церковь связано с ограблением.

Ранее сообщалось, что в Вене неизвестные напали на церковь.