В Японии повесили двух преступников

В Японии в отношении двух человек были приведены в исполнение смертные приговоры, сообщает Kyodo со ссылкой на информированные источники.

Приговор был приведен в исполнение утром в четверг, 27 декабря, по приказу министра юстиции Японии Такаси Ямаситы. Имена повешенных не разглашаются.

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В агентстве подчеркнули, что за 2018 год в стране казнили уже 15 человек, еще более ста ожидают приведения высшей меры наказания в исполнение.

Ранее минюст Японии объявил о казни всех лидеров секты «Аум Синрике» (организация запрещена в России).

В 2016 году Верховный суд России запретил деятельность секты «Аум Синрике» на территории страны.