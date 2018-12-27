В Петербурге десятки рабочих объявили голодовку на строящейся станции метро

В Санкт-Петербурге около 30 рабочих «СМУ-11 Метрострой» объявили голодовку на строящейся станции «Театральная». Об этом сообщается на сайте компании «Метрострой».

Отмечается, что рабочие требуют выплатить им долги по зарплате. На сайте не уточняется, сколько им должен работодатель.

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Представители «Метростроя» также заверили, что направили в Комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) «сумму порядка миллиарда», которая должна быть в том числе потрачена на оплату труда рабочих.

Позднее ТАСС уточнил, что забастовка закончилась (сообщение об этом поступило в среду, 26 декабря, около 22.00 мск).

Глава комитета по развитию транспортной инфраструктуры Сергей Харлашкин, который встретился с рабочими, подчеркнул, что в четверг, 27 декабря, будет «отработан алгоритм получения заработной платы в этом году». Чиновник отметил, что к вечеру четверга рабочие получат зарплату за сентябрь и октябрь, а в данный момент есть трудности только с выплатой денег за ноябрь.

В августе нынешнего года сообщалось, что начальник службы снабжения петербургского метро арестован по делу о крупном хищении.