Бутина посетовала на холод в неотапливаемой камере-одиночке
Задержанная в США россиянка Мария Бутина во время встречи с российскими дипломатами заявила, что американские власти не включают отопление в одиночной камере, где она содержится 36 дней подряд. Об этом говорится на странице посольства России в США в фейсбуке.
В посольстве напомнили, что в общей сложности Бутина провела в «полной изоляции» более трех месяцев. При этом представители дипмиссии подчеркнули, что россиянка держится «стойко» и не теряет надежды на возвращение на родину.
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«Поздравили нашу соотечественницу с наступающим новым годом и Рождеством», — говорится в сообщении посольства.
Ранее сообщалось, что Бутина может выйти на свободу.