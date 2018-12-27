Бутина посетовала на холод в неотапливаемой камере-одиночке

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Задержанная в США россиянка Мария Бутина во время встречи с российскими дипломатами заявила, что американские власти не включают отопление в одиночной камере, где она содержится 36 дней подряд. Об этом говорится на странице посольства России в США в фейсбуке.

В посольстве напомнили, что в общей сложности Бутина провела в «полной изоляции» более трех месяцев. При этом представители дипмиссии подчеркнули, что россиянка держится «стойко» и не теряет надежды на возвращение на родину.

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«Поздравили нашу соотечественницу с наступающим новым годом и Рождеством», — говорится в сообщении посольства.

Ранее сообщалось, что Бутина может выйти на свободу.