КП: Золотов открестился от дачи Микояна
Глава Росгвардии Виктор Золотов прокомментировал заявление основателя Фонда борьбы с коррупцией(ФБК) Алексея Навального о том, что ему якобы принадлежит бывшая дача советского деятеля Анастаса Микояна. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
По его словам, эта информация не соответствует действительности.
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«Та дача, о которой он говорит, находится совершенно в другом месте. На той даче действительно проживали и Дзержинский, и Орджоникидзе, и Ворошилов, и Микоян», — сказал Золотов.
Он подчеркнул, что его собственная дача не имеет к ней отношения.
Ранее сообщалось, что иск Золотова к Навальному оставили без движения.