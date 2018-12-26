Глава МВД сообщил об отставке начальника Центра «Э»
Министр внутренних дел Владимир Колокольцев сообщил об отставке начальника главного управления по противодействию экстремизму МВД России (Центр «Э») Тимура Валиулина, передает РИА «Новости».
Ранее источник сообщал, что генерал-майор полиции Тимур Валиулин подал в отставку.
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«Да. Это кадровые вопросы, которые находятся в практической плоскости исполнения», — сказал Колокольцев, отвечая на вопрос о том, подал ли Валиулин в отставку.
Валиулин был назначен начальником главного управления по противодействию экстремизму МВД России в 2012 году.