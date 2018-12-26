Роскачество проверило мандарины

В Роскачестве провели проверку продающихся в России мандаринов, все проверенные фрукты оказались безопасными. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организацию.

В ходе исследования мандарины с рынков, плодовоовощных баз и из магазинов проверяли по 426 показателям, в том числе на 176 пестицидов.

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Эксперты не обнаружили нарушений, в частности, в мандаринах не нашли превышения доли содержания нитратов и пестицидов. Также в цитрусовых не было обнаружено ГМО, радионуклидов и тяжелых металлов. Кроме того, в мандаринах нет личинок и червей.

Оказалось, что кожуру некоторых фруктов обрабатывают воском, однако он не опасен и смывается теплой водой.

Самыми сладкими эксперты назвали абхазские мандарины.

Ранее сообщалось, что Роскачество проверило шампанское российского производства.