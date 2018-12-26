Ответственность за нападение на МИД Ливии взяло ИГ

Ответственность за нападение на здание внешнеполитического ведомства Ливии взяла террористическая группировка «Исламское государство» (организация запрещена в России), сообщает SITE Intelligence Group.

Речь идет о нападении, которое произошло 25 декабря в Триполи. В результате атаки на здание МИДа страны погибли по меньшей мере три человека.

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Ранее в Германии правоохранительные органы задержали 18-летнего жителя Гамбурга, который, по предварительной информации, принадлежит к террористической организации.

«Исламское государство» (ИГ) — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.