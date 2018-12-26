В США умер еще один ребенок-нелегал

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В Соединенных Штатах умер еще один ребенок из Гватемалы, который попытался вместе со своим отцом нелегально проникнуть на территорию страны. Об этом сообщает Associated Press.

Как отмечается, мальчик и его отец были задержаны и находились в центре содержания нелегальных мигрантов. 24 декабря ребенок плохо себя почувствовал, его доставили в медицинское учреждение в Нью-Мексико. Врачи обнаружили у него простуду и прописали необходимые лекарства. Однако вскоре его состояние снова ухудшилось, мальчика повторно привезли в больницу, где он скончался через несколько часов.

Ранее сообщалось, что в Великобритании спецназу удалось освободить судно в устье Темзы, которое было захвачено мигрантами.