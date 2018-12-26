В центре Казани неизвестный устроил стрельбу, есть пострадавшие

В МВД Татарстана проинформировали о стрельбе, которую неизвестный злоумышленник устроил в центре города. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что инцидент произошел на пересечении улиц Островского и Университетской. Неизвестный выстрелил в мужчину, находившегося за рулем автомобиля. Пострадавший вышел из транспортного средства и попытался отобрать оружие. В это время нападавший сделал второй выстрел.

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По предварительной информации, злоумышленника попытался задержать очевидец, но тоже был ранен.

«Оба пострадавших госпитализированы в тяжелом состоянии. На данный момент полиция объявила план «Перехват», — заявили в ведомстве.

Ранее в Брюсселе неизвестный обстрелял ресторан и скрылся.