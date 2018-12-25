Atlantic: современные авторитаристы развязали войну против женщин

<img src="//img.gazeta.ru/files3/815/12083815/RTS1220O-pic905-895x505-85220.jpg">

Американский журнал The Atlantic рассказывает о войне против женщин, которую ведут «новые авторитаристы».

Когда американцы смотрят, что происходит за границей, то они могут повсюду наблюдать воплощения президента США Дональда Трампа, пишет издание. Например, Бразилия, где новый президент страны Жаир Болсонару одобряет пытки, угрожает выходом из парижского климатического соглашения, а также размышляет о том, что стране было бы лучше при военном режиме. На Филиппинах, где президент Родриго Дутерте пригрозил ввести военное положение по всей стране. В Венгрии, где премьер-министр Виктор Орбан сломил независимые СМИ, обогатил своих друзей и разжег страх и ненависть к беженцам, пишет издание. В Польше, где правящая партия «Право и справедливость» подрывает независимость Верховного суда. И даже в Италии, чьи лидеры «демонизируют мигрантов» и дружат с экс-советником президента США Стивом Бэнноном. Это «мировой трампизм», подчеркивает The Atlantic.

Реклама

«Авторитарный национализм» становится популярным в самых разных странах. Некоторые из них погрязли в рецессии, другие переживают экономический бум. Некоторые испытывают страх перед миграцией, другие — нет. Однако они разделяют одну вещь, которую еще не признают в США: все они хотят сохранить господствующее положение мужчин в отношении женщин, говорится в материале.

Трамп, Орбан, Болсонару, Дутерте — все они используют гендер для дискредитации одного политического порядка и утверждения другого, отмечает издание. Так, например, Трамп, победив первую женщину-кандидата от крупной партии на президентских выборах 2016 года, пообещал своим сторонникам — большинство из которых заявили в опросах, что Америка стала «слишком мягкой и женственной» — правительство, очищенное от коррупции «одной конкретной злодейки», пишет издание.

Тем не менее, новый авторитаризм подчеркивает важность старой феминистской мантры: «личное — это политическое». Культивируйте равенство женщин в семье, и тогда вы можете спасти саму демократию, заключает журнал.

Случай Кристин Блейзи Форд, которая обвинила Бретта Кавано в сексуальных домогательствах, вдохновил многих протестующих женщин стать кандидатами на пост в сенат США. И, как отмечает издание, по итогам ноябрьских промежуточных выборов в конгресс прошло рекордное число женщин от Демократической партии.