Драка на топорах и ножах из-за елки в Киеве попала на видео

<img src="//img.gazeta.ru/files3/420/11573420/upload-9-pic905-895x505-7238.jpg">

В Киеве двое мужчин с ножом подрались с продавцом елок, вооруженным топором, передает «112 Украина».

Продавец елок на улице Урловской заметил двух мужчин, которые рассматривали его товар и подошел к ним, после чего те напали на мужчину с ножом. Продавец стал защищаться с помощью топора, тогда злоумышленники распылили ему в лицо перцовый баллончик.

Реклама

Когда на место приехала полиция, нападавшие схватили одну из елок, после чего попытались скрыться, однако их догнали и задержали. Продавец отказался писать заявление, однако на злоумышленников составили административные протоколы за хулиганство.

Ранее сообщалось, что в Башкирии новогоднюю ель привезли с могилы главного архитектора.