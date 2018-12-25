Экс-главу Росалкогольрегулирования заочно арестовали по делу о злоупотреблениях

Басманный суд Москвы принял решение о заочном аресте бывшего руководителя Росалкогольрегулирования Игоря Чуяна по обвинению в злоупотреблениях полномочиями на сумме более 30 млрд рублей, передает ТАСС.

«Удовлетворить ходатайство следствия, избрать Чуяну меру пресечения заочно», — огласила решение судья.

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Отмечается, что Чуян проведет в СИЗО два месяца с момента задержания. Так как по данным правоохранительных органов Чуян покинул Россию, его объявили в международный розыск.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев назначил Игоря Алешина новым руководителем Росалкогольрегулирования в июле.