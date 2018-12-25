Россиянам разрешили использовать «шпионские» гаджеты в личных целях

Верховный суд (ВС) России рекомендовал не наказывать граждан, которые купили «шпионские» устройства для обеспечения собственной безопасности или по ошибке. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на постановление пленума суда.

ВС обязал разъяснить судам, что само по себе участие в незаконном обороте специальных технических средств не может являться основанием для признания лица виновным в совершении преступления, которое предусмотрено статьей 1381 Уголовного кодекса России.

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Подчеркивается, что человека не следует привлекать к ответственности, если он не намеревался участвовать в обороте именно таких устройства — например, он был введен в заблуждение рекламой и купил гаджет, не зная о его назначении. Также не будут наказывать лиц, которые купили специальные устройства для обеспечения личной безопасности.

«По смыслу закона технические устройства <...> могут быть признаны специальными техническими средствами только при условии, если им преднамеренно путем технической доработки, программирования или иным способом приданы новые качества и свойства, позволяющие с их помощью негласно получать информацию», — отмечается в постановлении.

Ранее Apple и Amazon отреагировали на сообщения о китайских шпионских чипах в их технике.