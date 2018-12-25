УПЦ оспорит закон о переименовании в Конституционном суде Украины
Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП) намерена обратиться в Конституционный суд Украины, чтобы оспорить закон о переименовании церкви. Об этом сообщается на сайте религиозной организации.
Об инициативе рассказал глава юридического отдела УПЦ Александр Бахов.
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«Так как имеют место нарушения конституционных норм и принципов, мы инициируем обращение в Конституционный суд», — подчеркнул Бахов.
Также он отметил, что церковь намерена отстаивать свои права всеми законными способами.
Ранее в УПЦ рассказали о цели принятия на Украине закона о переименовании.