УПЦ оспорит закон о переименовании в Конституционном суде Украины

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Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП) намерена обратиться в Конституционный суд Украины, чтобы оспорить закон о переименовании церкви. Об этом сообщается на сайте религиозной организации.

Об инициативе рассказал глава юридического отдела УПЦ Александр Бахов.

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«Так как имеют место нарушения конституционных норм и принципов, мы инициируем обращение в Конституционный суд», — подчеркнул Бахов.

Также он отметил, что церковь намерена отстаивать свои права всеми законными способами.

Ранее в УПЦ рассказали о цели принятия на Украине закона о переименовании.