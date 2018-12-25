Поклонская на коне поздравила россиян с Новым годом
Депутат Госдумы Наталья Поклонская опубликовала в твиттере видео с новогодним поздравлением для россиян.
Для поздравления депутат снялась на коне и с бокалом шампанского. Она поблагодарила россиян за оказанные ей доверие и поддержку.
«От Нового года каждый ждет перемен, перемен к лучшему. Но прежде всего все перемены зависят от нас, нашего выбора, ежедневного и порой очень сложного», — сказала Поклонская.
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Она также пожелала, чтобы в следующем году в жизнь россиян пришла сказка.
«И пусть в новом году на коне будет тот, кто благороден и несет справедливость и добро», — подчеркнула депутат.
Ранее россияне рассказали, где проведут новогодние каникулы.