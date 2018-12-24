Стал известен спонсор поездки детей чиновников из Клинцов в Турцию

Марина Карлова, вдова дипломата Андрея Карлова сообщила, что поездка брянских детей в Турцию, которую организовал фонд имени ее мужа, была полностью оплачена принимающей стороной, передает РИА «Новости».

По ее словам, детей в поездку отбирала городская администрация, никаких ограничений по тому, какие дети могут отправиться в Турцию, ни фонд, ни турецкая сторона не устанавливали.

Реклама

«Поездка детей не предполагала отдыха или лечения и была направлена только на участие в мероприятиях. Поездка была оплачена турецкой стороной, которая пригласила этих детей, сопровождающих и сотрудников фонда… Фонд не потратил ни копейки», — сказала Карлова.

Она добавила, что отобранные дети имеют определенные успехи в спорте и общественной жизни. К тому же, дети чиновников «дышат тем же воздухом» и не должны лишаться чего-либо.

Ранее Карлова призывала не обращать внимания на статус родителей детей, отправившихся в Турцию.