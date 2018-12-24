В России ужесточили правила хранения оружия

Российское правительство внесло изменения в первый абзац пункта 59 правил оборота оружия. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.

Теперь россияне обязаны хранить в сейфах не только оружие и патроны, но также порох и капсюли, которые используются для самостоятельного снаряжения патронов. Отмечается, что для хранения подойдут высокопрочные металлические шкафы, а также деревянные ящики, обитые железом. Также владельцы обязаны ограничить доступ посторонних к оружию.

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В пояснительной записке говорится, что пересмотренные правила направлены на обеспечение общественной безопасности.

Ранее Росгвардия опубликовала на федеральном портале проектов нормативных правовых актов проект, обязывающий граждан России уведомлять территориальные органы о хранении оружия по месту пребывания.