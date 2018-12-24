Выбраны имена для пяти аэропортов в рамках второго тура «Великих имен России»
Россияне выбрали имена для пяти аэропортов страны во время второго тура конкурса «Великие имена России». Об этом сообщается на сайте конкурса.
Отмечается, что конкурс проходил с 10 до 23 декабря. В голосовании приняли участие 690 тысяч человек. При этом 63% респондентов высказались за присвоение аэропорту в Архангельске имени писателя Федера Абрамова. Московскому аэропорту Внуково будет присвоено имя авиаконструктора Андрея Туполева (48%).
Аэропорт Нижневартовска получит имя нефтяника Виктора Муравленко (58%). 46% проголосовали за присвоение аэропорту в Пензе имени публициста Виссариона Белинского, а петербургский аэропорт назовут в честь писателя Федора Достоевского.
Ранее сообщалось, что в Омске появится аэропорт имени поэта и музыканта Егора Летова.