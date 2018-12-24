Выбраны имена для пяти аэропортов в рамках второго тура «Великих имен России»

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Россияне выбрали имена для пяти аэропортов страны во время второго тура конкурса «Великие имена России». Об этом сообщается на сайте конкурса.

Отмечается, что конкурс проходил с 10 до 23 декабря. В голосовании приняли участие 690 тысяч человек. При этом 63% респондентов высказались за присвоение аэропорту в Архангельске имени писателя Федера Абрамова. Московскому аэропорту Внуково будет присвоено имя авиаконструктора Андрея Туполева (48%).

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Аэропорт Нижневартовска получит имя нефтяника Виктора Муравленко (58%). 46% проголосовали за присвоение аэропорту в Пензе имени публициста Виссариона Белинского, а петербургский аэропорт назовут в честь писателя Федора Достоевского.

Ранее сообщалось, что в Омске появится аэропорт имени поэта и музыканта Егора Летова.