СК сообщил о задержаниях по делу о гибели людей в шахте «Уралкалия»

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По делу о гибели людей в шахте «Уралкалия» в Соликамске были задержаны четыре человека, сообщается на сайте Следственного комитета.

«В рамках расследования уголовного дела в качестве подозреваемых задержаны: Андрей Купришкин, — горный мастер ФГУП «УС-30 СМУ-680»; Максим Канищев, — начальник участка №5 объекта шахтостроительного комплекса СКРУ-3 ФГУП «УС-30 СМУ-680»; Игорь Чукаев, — горный мастер ФГУП «УС-30 СМУ-680»; Андрей Артюхин, — начальник объекта шахтостроительного комплекса СКРУ-3 ФГУП «УС-30 СМУ-680», — говорится в тексте официального сообщения.

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22 декабря в шахте «Уралкалия» в Соликамске произошли пожар и задымление, девять работников оказались заблокированы в шахте. Спасателям не удалось к ним вовремя добраться из-за задымления и их нахождения на глубине 340 метров. Все они погибли.

Ранее сообщалось, что тело девятого погибшего было обнаружено в шахте «Уралкалия» в Соликамске.