Спасатели в шестой раз пытаются добраться до горняков на шахте «Уралкалия»
Спасатели предпринимают шестую попытку добраться до заблокированных на пермской шахте горняков, сообщает РИА «Новости».
Об этом рассказала глава департамента пресс-службы губернатора и правительства Пермского края Дарья Левченко.
«Пятая попытка не удалась, пошла шестая бригада спасателей», — рассказала она.
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По ее словам, говорить о том, что остающиеся в шахте люди погибли, рано, «но надежды мало».
В данный момент еще девять рабочих остаются заблокированными на шахте.
По данным Следственного комитета России, есть «достаточные основания» полагать, что они погибли.