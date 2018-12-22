Спасатели в шестой раз пытаются добраться до горняков на шахте «Уралкалия»

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Спасатели предпринимают шестую попытку добраться до заблокированных на пермской шахте горняков, сообщает РИА «Новости».

Об этом рассказала глава департамента пресс-службы губернатора и правительства Пермского края Дарья Левченко.

«Пятая попытка не удалась, пошла шестая бригада спасателей», — рассказала она.

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По ее словам, говорить о том, что остающиеся в шахте люди погибли, рано, «но надежды мало».

В данный момент еще девять рабочих остаются заблокированными на шахте.

По данным Следственного комитета России, есть «достаточные основания» полагать, что они погибли.