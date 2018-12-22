В УПЦ назвали «антиконституционным» закон о смене названия

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Руководитель юридического отдела канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Александр Бахов прокомментировал закон, по которому УПЦ должна будет указать в названии связь с Российской православной церковью(РПЦ). Об этом сообщает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что удивлен быстротой принятого решения, и назвал принятый документ «антиконституционным» и «дискриминационным».

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«Для чего такая спешка? Есть очень много законов, которые ждут своей очереди», — сказал Бахов.

Алексадр Бахов привел в пример законопроект, который упрощает процедуру регистрации религиозных организаций, судьба которого неизвестна.

Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко обязал УПЦ указать принадлежность к РПЦ.