В УПЦ назвали «антиконституционным» закон о смене названия
Руководитель юридического отдела канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Александр Бахов прокомментировал закон, по которому УПЦ должна будет указать в названии связь с Российской православной церковью(РПЦ). Об этом сообщает РИА «Новости».
Он подчеркнул, что удивлен быстротой принятого решения, и назвал принятый документ «антиконституционным» и «дискриминационным».
Реклама
«Для чего такая спешка? Есть очень много законов, которые ждут своей очереди», — сказал Бахов.
Алексадр Бахов привел в пример законопроект, который упрощает процедуру регистрации религиозных организаций, судьба которого неизвестна.
Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко обязал УПЦ указать принадлежность к РПЦ.