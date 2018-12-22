Появились детали спасательных работ на шахте «Уралкалия» в Соликамске
На шахте «Уралкалия» в Соликамске все еще продолжаются аварийно-спасательные операции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника управления по связям с общественностью компании Андрея Сидорова.
По его словам, никого из рабочих спасти пока не удалось.
Реклама
«Никого не подняли», — сказал Сидоров.
Как заявила губернатор Пермского края Дарья Левченко, в данный момент спасатели пытаются в очередной раз спуститься в шахту.
Ранее сообщалось, что опубликовано видео с места ЧП на шахте «Уралкалия» в Соликамске.