Появились детали спасательных работ на шахте «Уралкалия» в Соликамске

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На шахте «Уралкалия» в Соликамске все еще продолжаются аварийно-спасательные операции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника управления по связям с общественностью компании Андрея Сидорова.

По его словам, никого из рабочих спасти пока не удалось.

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«Никого не подняли», — сказал Сидоров.

Как заявила губернатор Пермского края Дарья Левченко, в данный момент спасатели пытаются в очередной раз спуститься в шахту.

Ранее сообщалось, что опубликовано видео с места ЧП на шахте «Уралкалия» в Соликамске.