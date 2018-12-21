Во Львове радикалы «напали» на редакцию украинского СМИ
Во Львове радикалы попытались прорваться в редакцию Zaxid.net. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление издания.
По данным агентства, во Львове сотни членов радикальных организаций приняли участие в акции протеста у здания правительства.
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Как отмечается, в последствии участники акции переместились под здание редакции Zaxid.net и зажгли дымовые шашки.
Ранее сообщалось, что в Киеве радикалы напали на офис оппозиционной партии.