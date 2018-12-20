Население России пойдет на убыль впервые за 10 лет

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По итогам 2018 года население России впервые за 10 лет сократится из-за того, что приток мигрантов перестал компенсировать естественную убыль населения. Об этом говорится в докладе Росстата.

Согласно докладу, численность населения в период с января до октября 2018 года сократилась на 78,7 тысяч человек. Естественная убыль населения за десять месяцев текущего года достигла 180,5 тысяч человек, а миграционный прирост составил только 101,8 тысяч человек. Таким образом, приток мигрантов смог компенсировать только 56,4% убыли населения. Эксперты подчеркивают, что по итогам года данная тенденция не претерпит изменений.

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Население России сократится впервые с 2008 года, по состоянию на 1 ноября общая численность населения России составляет 146,8 миллионов человек.

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