Названа причина смерти главного информатора по делу Магнитского

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Британский коронер Николас Хилльярд рассказал о наиболее вероятной причине смерти российского бизнесмена и главного информатора по делу Сергея Магнитского Александра Перепиличного. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на корреспондента в зале Центрального уголовного суда в Лондоне.

По его словам, Перепиличный, вероятно, скончался в результате синдрома внезапной смерти от аритмии.

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«Если бы он был убит, было бы разумно предположить, что он был отравлен, но никаких свидетельств, подтверждающих это, у меня нет», — отметил Хилльярд.

Он пояснил, что в организме россиянина не было обнаружено никаких ядовитых веществ.

«Вероятность, что он умер от естественных причин, гораздо выше», — заключил Хилльярд.

Ранее СМИ сообщили, что главный информатор по делу Магнитского мог быть связан с британской разведкой.