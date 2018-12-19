На замглавреда «Эха Москвы» напал мужчина с пистолетом

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Журналист Лидия Скрябина сообщила о нападении мужчины с пистолетом на заместителя главного редактора «Эхо Москвы» Сергея Бунтмана рядом с рестораном, где свой день рождения праздновал главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов, передает телеканал «360».

По ее словам, когда они ожидали такси Бунтман коснулся бампера черного автомобиля Range Rover.

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«Из машины неожиданно выскочил, оскорбленный тем, что мы слишком близко «притерлись» к его машине, водитель, отбросил меня в сторону, схватил Сережу за воротник и приставил к его голове пистолет. Надеюсь, это был муляж, но выглядел он, как настоящий», — сообщила Скрябина.

Она рассказала, что ситуацию удалось разрешить с помощью водителя одного из гостей, который помог оттеснить нападавшего.

Ранее телеведущий Дмитрий Киселев оправдался за критику списка «людей года» по версии журнала Time, в который вошла заместитель главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Татьяна Фельгенгауэр.