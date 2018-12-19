С крыши метро «Улица 1905 года» в Москве украли букву «М»

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В Москве двое мужчин украли букву «М», установленную на крыше вестибюля станции метро «Улица 1905 года», заявил представитель УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев, передает РИА «Новости».

«Оперативники столичной подземки задержали двоих мужчин, отломавших букву «М» с крыши вестибюля станции «Улица 1905 года» Таганско-Краснопресненской линии московского метро, в отношении нарушителей возбуждено уголовное дело», — сказал Мышляев.

По его словам, общая сумма ущерба, причиненного метрополитену, составила более 45 тысяч рублей. В отношении задержанных было возбуждено уголовное дело по статье «вандализм».