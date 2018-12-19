День рождения Бандеры стал официальным праздником на Украине

Верховная рада Украины одобрила проект празднования памятных дат и юбилеев в 2019 году, согласно которому день рождения организатора украинского националистического движения Степана Бандеры считается официальным праздником. Об этом сообщает «112 Украина».

В документе говорится, что 110-летний юбилей Бандеры (1 января 2019 года) станет официальным праздником.

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Также на Украине в следующем году отметят дни рождения художника Казимира Малевича, военного деятеля Симона Петлюры, футболиста и футбольного тренера Валерия Лобановского.

Ранее глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович выразил надежду, что памятник Бандере установят в Хабаровске.