Петрозаводский городской суд продлил арест лидеру карельского «Мемориала» Юрия Дмитриева по делу о сексуальном насилии и изготовлении порнографических материалов с участием приемной дочери. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на его адвоката Виктора Ануфриева.

Как отмечается, он останется под стражей до 25 марта 2019 года.

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«По всем пяти эпизодам и я, и Юрий Алексеевич выразили такое мнение, что версия обвинения не содержит законных доказательств, чтобы говорить о том, что он совершил то, что ему предъявлено. Юрий Алексеевич не признал свою вину ни по одному пункту обвинения, это и моя позиция», — отметил Виктора Ануфриев.

Подчеркивается, что заседание суда продолжится 17 января 2019 года.

Ранее сообщалось, что на главу карельского «Мемориала» Юрия Дмитриева завели новое уголовное дело.