Суд продлил арест лидеру карельского «Мемориала»
Петрозаводский городской суд продлил арест лидеру карельского «Мемориала» Юрия Дмитриева по делу о сексуальном насилии и изготовлении порнографических материалов с участием приемной дочери. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на его адвоката Виктора Ануфриева.
Как отмечается, он останется под стражей до 25 марта 2019 года.
«По всем пяти эпизодам и я, и Юрий Алексеевич выразили такое мнение, что версия обвинения не содержит законных доказательств, чтобы говорить о том, что он совершил то, что ему предъявлено. Юрий Алексеевич не признал свою вину ни по одному пункту обвинения, это и моя позиция», — отметил Виктора Ануфриев.
Подчеркивается, что заседание суда продолжится 17 января 2019 года.
Ранее сообщалось, что на главу карельского «Мемориала» Юрия Дмитриева завели новое уголовное дело.