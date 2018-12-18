Генпрокуратура: ситуация с Цеповязом дискредитирует органы госвласти

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Официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной заявил, что отбывающий наказание в колонии строгого режима в Амурской области Вячеслав Цеповяз, осужденный по делу банды Цапков, был незаконно переведен на облегченные условия отбывания наказания, передает РИА «Новости».

«Был ослаблен и постоянный надзор за его поведением, он нарушал свои обязанности, игнорировал запреты, которые в отношении него должны были действовать, пользовался предметами, которые запрещены для использования заключенными — это и телефон, и мангал», — сказал Куренной.

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Представитель Генпрокуратуры подчеркнул, что в ситуации с Цеповязом произошло нарушение охраняемых законом интересов общества и государства.

«Это все дискредитирует как уголовно-исполнительную систему, так и органы госвласти в целом», — подчеркнул он.

По словам Куренного, по результатам проверки было принято решение о возбуждении уголовного дела.

Ранее в сети появились новые фотографии банкетов Цеповяза в колонии.