Госдума приняла закон о льготном получении гражданства

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Госдума приняла закон, предполагающий наделить президента России полномочиями для определения категорий иностранцев, которые могут получить российское гражданство в упрощенном порядке. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что благодаря такому закону глава государства сможет в упрощенном порядке принимать в гражданство людей, проживающих в странах со сложной политической или экономической обстановкой, где происходит смена политического режима или есть военный конфликт.

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«В первую очередь, данные поправки позволят президенту Владимиру Владимировичу Путину поддержать наших соотечественников на Украине. Миллионы людей стали заложниками политического авантюризма Петра Порошенко, который ради сохранения личной власти готов на любые шаги — от военных провокаций до раскола церкви и преследования верующих», — заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова объявила, что российская сторона не будет ограничивать въезд украинцев на территорию России.