В ФСБ рассказали о предотвращении терактов в войсках

Военная контрразведка ФСБ России за прошедшие пять лет предотвратила четыре теракта в российских войсках, сообщает ТАСС.

Об этом заявил руководитель Департамента военной контрразведки ФСБ России генерал-полковник Николай Юрьев. По его словам, также были предотвращены шесть преступлений террористического характера.

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«Серьезной угрозой остается терроризм. Только за последние пять лет органами безопасности в войсках предотвращены четыре террористических акта и шесть преступлений террористической направленности, пресечена деятельность 25 террористических и экстремистских группировок», — заявил Юрьев.

Он также рассказал, что за пять лет было изъято более двух тыс. единиц огнестрельного оружия, около двух млн. боеприпасов, а также 377 самодельных взрывных устройств и 32 тонны боеприпасов.

Ранее в ФСБ рассказали о противодействии терроризму в 2018 году.