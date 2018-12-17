Заседание киевского суда по делу Савченко отложили из-за «минирования»

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В Шевченковском суде Киева заседание по делу Надежды Савченко началось с полуторачасовым опозданием из-за ложного сообщения о минировании здания суда, передает «112 Украина».

Как отмечается, заседание началось в 15.30 (16.30 мск) вместо в 14.00 (15.00 мск).

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После возобновления заседания адвокаты Савченко заявили ходатайство об отводе судьи, которое сама судья Марьян Головчак отклонила. Заседание по просьбе Савченко было перенесено на 18 декабря.

Ранее сообщалось, что Савченко прекратила голодовку.