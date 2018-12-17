Серийный убийца кроликов держит в страхе деревню в Бретани

Во французской деревне Минихи-Трегьер, расположенной в регионе Бретань, снова были убиты домашние кролики после серии подобных жестоких убийств, произошедших с марта этого года. Об этом сообщает The Guardian.

С марта этого года было убито уже более 100 животных на кроличьих фермах. Свидетели говорят, что видели человека, покидающего место преступления в шляпе и плаще.

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По данным полиции, убийца не оставляет никаких улик, однако каждый раз выкрадывает кроликов из их хижин, убивает животных одинаково жестоким способом, а затем разбрасывает их по земле.

«Это пугает. Если убийца может напасть на беззащитных животных, то рано или поздно он нападет на человека, например старика», — прокомментировала Анник, местная жительница.

Убийства кроликов похожи на историю массового убийства кошек в английском Кройдоне на юге Лондона, отмечает издание. После трехлетнего расследования виновниками убийств были названы лисы.