В РПЦ назвали «объединительный собор» на Украине «бесполезным сборищем»

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Зампредседателя Синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе дал комментарий в связи с проведением на украинской территории «объединительного собора», передает НСН.

По его словам, «собор» не имеет канонической силы, так как никакие представители украинской канонической церкви его не поддержали.

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«Лишь двое бывших епископов присоединились к этому сборищу и избрали никому неизвестного и не пользующегося никаким авторитетом религиозного деятеля из филаретовской раскольничьей общины», — сказал Кипшидзе.

Она добавил, что эта фигуре не пользуется у православных жителей Украины авторитетом. Кипшидзе подчеркнул, что «собор» является «бесполезным сборищем», у которого отсутствует результат, а ни о каком объединении не может идти речь.

Ранее религиовед назвал главу «новой церкви» на Украине «миньоном Филарета».