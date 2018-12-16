После взрыва в жилом доме в Вологде ввели режим ЧС

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После взрыва газа в жилом доме в Вологде введен режим чрезвычайной ситуации, передает ТАСС со ссылкой на мэра города Сергея Воропанова.

«В Вологде введен режим чрезвычайной ситуации в связи с взрывом газа в доме по адресу ул. Карла Маркса, 74А»,— отметил Воропанов.

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Как отметили в мэрии, все жители дома эвакуированы. Для пострадавших организованы пункты временного размещения.

«Сейчас понятно, что в подъезде, где произошел взрыв на пятом, четвертом, и, возможно, третьем этаже проживание будет невозможно. Остальные подъезды полностью сохранены, в доме удалось сохранить тепло, чтобы уберечь систему отопления от разморозки», — пояснили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что СК начал проверку после взрыва газа в вологодской пятиэтажке.