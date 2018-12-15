Порошенко рассказал, что ждет прихожан УПЦ

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Президент Украины Петр Порошенко по завершении «объединительного собора» рассказал о том, что власти страны будут с уважением относиться к выбору тех, кто предпочтет остаться прихожанами Украинской православной церкви, передает РИА «Новости».

«Я гарантирую, что власть будет уважать тех, кто решит по тем или иным причинам остаться в той церковной структуре, которая будет сберегать единение с Русской православной церковью», — сказал Порошенко.

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Он также пообещал защиту прав священников и мирян канонической УПЦ со стороны государства, если они примут добровольное решение о выходе из церкви.

Ранее Порошенко объявил о создании на Украине автокефальной церкви.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию Объединительного собора в Киеве.