Порошенко рассказал, что ждет прихожан УПЦ
Президент Украины Петр Порошенко по завершении «объединительного собора» рассказал о том, что власти страны будут с уважением относиться к выбору тех, кто предпочтет остаться прихожанами Украинской православной церкви, передает РИА «Новости».
«Я гарантирую, что власть будет уважать тех, кто решит по тем или иным причинам остаться в той церковной структуре, которая будет сберегать единение с Русской православной церковью», — сказал Порошенко.
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Он также пообещал защиту прав священников и мирян канонической УПЦ со стороны государства, если они примут добровольное решение о выходе из церкви.
Ранее Порошенко объявил о создании на Украине автокефальной церкви.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию Объединительного собора в Киеве.