В РПЦ сравнили двух архиереев УПЦ с шестью Иудами

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В Московском патриархате прокомментировали участие двух архиереев канонической Украинской православной церкви в «объединительном соборе», который проходит в Киеве, передает РИА «Новости».

«Участие двух архиереев от канонической церкви в мероприятии, направленном на ее разрушение, конечно, не может не огорчать. Но не будем забывать, что среди 12 апостолов был один Иуда. Если бы апостолов было 90, можно было бы ожидать, что Иуд окажется шесть или семь, а не двое», — заявил в глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

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Он также назвал проходящий в Киеве собор «советом нечестивых».

Ранее сообщалось, что во время проведения объединительного собора в Киеве задержали мужчину с нунчаками.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию Объединительного собора на Украине.